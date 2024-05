Fragen und Antworten Kunterbunte Nächte in Deutschland – was Polarlicht-Fans jetzt wissen müssen

Auch bei starken Sonnenstürmen lassen sich Polarlichter nicht garantieren. Beobachter brauchen also immer auch etwas Glück. Für das ganze Wochenende gebe es aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die Lichter zu sehen, wie Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg am Freitag erklärte. Am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag könnte sich ein Blick aus dem Fenster oder ein Spaziergang also lohnen.