1. Die Entstehung der Nordlichter

Wenn mit dem Sonnenwind unzählige geladene Teilchen auf das Magnetfeld der Erde treffen, werden sie nach Norden und Süden in Richtung der Polgebiete abgeleitet. Hier dringen sie in die Erdatmosphäre ein und regen Stickstoff- und Sauerstoffatome in großer Höhe zum Leuchten an. Das Ergebnis sind flackernde Polarlichter in zumeist roten und grünen Farben.