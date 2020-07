Fünfter Nasa-Rover startet zum Mars : „Perseverance“ soll nach Spuren mikrobiellen Lebens suchen

Cape Canaveral Die Nasa hat bereits vier Rover erfolgreich auf dem Mars gelandet, jetzt soll der fünfte folgen. „Perserverance“ hat unter anderem neben 23 Kameras und einem Laser sogar einen kleinen Hubschrauber an Bord.

Rund acht Jahre nach „Curiosity“ will die US-Raumfahrtbehörde Nasa wieder einen Rover zum Mars schicken. Der rund 1000 Kilogramm schwere unbemannte Roboter von der Größe eines Kleinwagens bekamt den Namen „Perseverance“ (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen). Er soll am Donnerstag (13.50 UhrMESZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus an Bord einer „Atlas V“-Rakete starten und dann im Februar 2021 in einem bislang noch nie vor Ort untersuchten ausgetrockneten See auf dem roten Planeten landen.