Naturschauspiel am Himmel Sternschnuppen der Perseiden vor Maximum – Spielt das Wetter mit?

Himmelsgucker erwartet in den kommenden Tagen wieder ein besonderes Schauspiel am Nachthimmel - wenn das Wetter mitspielt. Die Perseiden, einer der bekanntesten Meteorströme, erreichen am Montagabend ihr Maximum. Aber auch davor und danach seien die Sternschnuppen am Himmel zu beobachten, wenn auch nicht so viele, teilte der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde mit Sitz im südhessischen Bensheim, Uwe Pilz, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Sonntag einen kaum bewölkten Himmel, „teilweise wird es sternenklar“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Vereinzelt könne mal ein kleines Quellwölkchen dabei sein, aber tendenziell habe jeder die Möglichkeit, die Perseiden zu sehen. Auch die Temperaturen sprechen für eine laue Sommernacht: Rund 20 Grad erwartet der DWD.