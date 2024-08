Naturschauspiel am Himmel Sternschnuppen der Perseiden vor Maximum – Spielt das Wetter mit?

In der Nacht zum Montag vor dem Maximum gebe es gute Chancen, wenn man sich nicht gerade an der Ostseeküste oder in Nordfriesland aufhalte, sagte ein Sprecher. Auch die Temperaturen würden für einen Aufenthalt im Freien weitestgehend mitspielen. Am Montagabend ziehen ihm zufolge in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und am Alpenrand Schauer und Gewitter und damit auch Wolken auf. Diese könnten sich aber in der Nacht auflösen. „Ansonsten ist es gering bewölkt und klar.“ Die Nacht auf Mittwoch sei dann nach derzeitigen Modellen „nicht mehr so toll“.