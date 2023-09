Nasa-Mission Osiris-REx Suche nach Ursprung des Lebens – Asteroiden-Probe landet Sonntag

Darum haben die Nasa-Wissenschaftler Bennu als Ziel ausgesucht, um eine Probe einzusammeln. Zumal der Asteroid noch einige andere Vorteile bietet. Er umkreist die Sonne in nur ungefähr einem Jahr und drei Monaten. Im Schnitt ist er darum zwar etwa 15 Millionen Kilometer entfernt. Tatsächlich kommt er der Erde immer wieder auch bis auf einige Hunderttausend Kilometer nahe. Damit ist er nicht so weit von uns entfernt und gut erreichbar. Die Sonde Osiris-REx hat nur mehr als zwei Jahre benötigt, um ihn nach dem Start im September 2016 am 3. Dezember 2018 zu erreichen und am 31. Dezember 2018 in den Orbit des Asteroiden einzutreten. Zudem rotiert er eher gemächlich in mehr als vier Stunden um seine eigene Achse. Das machte komplizierte Manöver ein wenig einfacher, um am Ende eine Probe von seiner Oberfläche einzusammeln.