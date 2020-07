Seltener Komet : Neowise rast über Düsseldorf bei Nacht

Düsseldorf Seit Tagen ist der Komet Neowise im Nachthimmel zu sehen – in der Nacht zu Sonntag auch über Düsseldorf. Dabei war es gar nicht so einfach, ihn mit dem bloßen Auge einzufangen.

Der Himmel war klar, die Sicht perfekt. Auch über der Landeshauptstadt Düsseldorf war der Komet Neowise in der Nacht zu Sonntag zu sehen, obwohl er nicht wirklich leicht zu finden ist. Die Dunstschichten am Horizont und vor allem das Streulicht der Großstadt machen ihn mit bloßen Augen schwer zu erkennen. Ein Opernglas oder Fernglas helfen sehr, ihn richtig zu Gesicht zu bekommen. Diese Aufnahme entstand mit einer digitalen Vollformatkamera.

Der Anblick ist wirklich rar: Alle 5000 bis 7000 Jahre kommt der Komet Neowise der Erde so nah, dass er mit bloßem Auge zu sehen ist – so wie derzeit.

„Am 23. Juli steht er der Erde am nächsten“, sagt die Wissenschaftlerin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Dann beträgt seine Entfernung „nur noch“ 103 Millionen Kilometer. Das entspricht ungefähr zwei Dritteln des mittleren Abstands der Erde zur Sonne. Doch bis zum 23. Juli müssen Sternengucker nicht warten: Schon jetzt erscheint der Komet morgens gegen 3 Uhr am nordnordöstlichen Sternenhimmel, bevor er von der aufgehenden Sonne überstrahlt wird. So wie am Sonntag über Düsseldorf. Ab dem 18. Juli wird Neowise laut Liefke nur noch in den Abendstunden zu sehen sein.