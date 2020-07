Kurz nach nach Start : Trägerrakete mit Mars-Rover „Perseverance" meldet technische Probleme

Eine „Atlas-V“-Rakete der United Launch Alliance startet im Space Launch Complex 41 in Cape Canaveral. An Bord der Rakete befindet sich der Mars Rover „Perseverance“. Foto: dpa/Orlando Sentinel

Washington Eine Atlas-V-Rakete mit dem Rover „Perseverance“ an Bord ist am Donnerstag in Florida auf den Weg zum Mars gestartet. Wenige Stunden nach dem Start gibt es erste Probleme.

Die Trägerrakete mit dem Mars-Rover "Perseverance" hat nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa technische Probleme. Daten deuteten darauf hin, dass die Rakete in einen Sicherheitsmodus umgeschaltet habe, teilte die Nasa am Donnerstag mit. Möglicherweise sei ein Teil des Raumschiffs im Schatten der Erde zu kalt geworden.

Die Atlas-V-Rakete mit dem Rover „Perseverance“ an Bord startete am Donnerstag in Florida. Für die 480 Millionen Kilometer lange Reise benötigt der Rover sieben Monate.

(ahar/AFP)