Nasa-Mission zum Asteroiden Mit der Falcon-Heavy-Rakete ins All - Ziel Asteroid Psyche

Speziell angeordnete elektromagnetische Felder beschleunigen dann diese Xenon-Ionen und stoßen sie aus dem Antrieb aus. Das wiederum treibt die Sonde in die entgegengesetzte Richtung. Mit etwa der gleichen Kraft, die man auf der Erde spüren würde, wenn man eine AA-Batterie in der Hand hält (240 Millinewton). Das klingt nach wenig. Und das ist es auch. Aber wenn diese geringe Kraft beständig über Monate auf die beim Start 2747 Kilogramm schwere Sonde wirkt, lassen sich dadurch mit der Zeit Geschwindigkeiten von mehr als 200.000 Kilometer pro Stunde erreichen. Mit nur 82 Liter Xenon an Bord oder 1085 Kilogramm. Bei einem herkömmlichen chemischen Triebwerk wäre das 15-Fache an Treibstoff erforderlich gewesen, was die Sonde viele Tonnen massereicher gemacht hätte.