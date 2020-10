Nasa-Sonde beginnt Manöver : „Osiris Rex“ greift nach Asteroidenstaub

Washington Die Nasa-Sonde „Osiris Rex“ hat ein mehrstündiges kompliziertes Manöver zur Entnahme einer Probe vom Asteroiden Bennu begonnen. In drei Jahren soll die Ladung dann auf der Erde eintreffen.

„Osiris Rex“ habe ihren Platz in der Umlaufbahn des Asteroiden verlassen, die Annäherung an Bennu gestartet und ihren Roboter-Arm ausgestreckt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Dienstag via Kurznachrichtendienst Twitter mit.