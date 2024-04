Raumfahrt-Missionen zum Mond Mond, Artemis und Europa: Beziehungsstatus ist kompliziert

Mittlerweile wurden die Termine für weitere Artemis-Flüge um jeweils ein Jahr verschoben. Erst 2025 soll „Artemis II“ starten. Dabei werden vier Astronauten an Bord einer Orion-Kapsel den Mond umrunden, aber nicht landen. Im September 2026 dagegen soll die Mondlandung stattfinden. Ob es dabei bleibt? Das Magazin „Ars Technica“ hat jüngst das Gerücht in Umlauf gebracht, dass es neue Pläne gibt: Nach „Artemis II“ soll zunächst nur versucht werden, eine Orion-Kapsel zu starten – die im Erdorbit an einem Starship andockt. So könnte getestet werden, ob das funktioniert. Es wäre eine Zwischenmission, die vor allem die Machbarkeit beweist. Das SLS aber wäre für so einen „kleinen“ Flug überdimensioniert und zu teuer. In der öffentlichen Wahrnehmung könnte es zudem wie ein Schritt rückwärts wirken. Darum wird jede Planänderung am Artemis-Programm vermutlich erst nach der US-Präsidentenwahl im November dieses Jahres bekanntgegeben.