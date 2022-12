Mondmission „Artemis 1“ Der letzte große Test nach fast einem Monat im All

Gestartet war „Artemis 1“ - nach Kostenexplosionen und immer neuen Verschiebungen - als Sorgenkind. Aber nach dem Start am 16. November mit der Rakete „Space Launch System“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida schien es dann zu laufen - „unglaublich glatt“, wie Nasa-Chef Nelson sagte. Die Nasa-Wissenschaftler ergänzten die Mission im laufenden Betrieb deswegen sogar noch um weitere kleinere Tests - und auch die geplanten Meilensteine konnten alle abgehakt werden: Vorbeiflug am Mond, Einschwenken in die Umlaufbahn des Mondes, Ausschwenken aus der Umlaufbahn des Mondes, weiterer Vorbeiflug am Mond.