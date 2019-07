Kostenpflichtiger Inhalt: 50 Jahre Mondlandung : Was wissen wir über den Mond?

Der Mond, wie wir ihn von der Erde kennen. Foto: dpa/Robert Michael

Nach der Sonne ist der Mond der prominenteste Körper am Himmel. Wirklich verstanden haben wir ihn aber bis heute nicht. Was wissen wir über ihn? Und was nicht?