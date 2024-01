Keine Mondlandung Probleme bei Mondsonde von Astrobotic

Knapp 50 Minuten nach dem Start der Vulcan am Montagmorgen jubelte das Team des US-Unternehmens Astrobotic Technology aus Pittsburgh noch. Ihre Mondsonde Peregrine-1 (Wanderfalke-1) war erfolgreich abgekoppelt worden und meldete sich wie geplant per Funk. Sie konnte ihre Reise zum Mond antreten. Nur wenige Stunden später, um 15.37 Uhr am Montag, meldete das Unternehmen aber per „X“ erste Probleme. Obwohl alle Systeme wie erwartet arbeiten würden, hatte man Schwierigkeiten, dass 1,8 Quadratmeter große, am „Kopf“ montierte Solarmodul in Richtung Sonne auszurichten. Um 18.34 Uhr am Montag schien man das Problem eingrenzen zu können: Die Sonde verlor Treibstoff.