Odysseus auf dem Mond Mond-Sonde Odysseus geht in den Kälteschlaf

Am Ende lag es an einem Kabelstecker. Einer von Zehntausenden. Der war vor dem Start der Mond-Sonde Odysseus des US-Unternehmens Intuitive Machines ganz einfach übersehen worden. Aber er sorgte dafür, dass das Laser-System zur Höhen- und Geschwindigkeitsmessung nicht funktionierte. Und das führte zu einer unglücklichen Landung der Sonde am 23. Februar. Zwar immer noch in Nähe des Mond-Südpols, aber 1,5 Kilometer von der geplanten Landestelle entfernt. „Und das Gelände war höher als vorgesehen“, sagte Steve Altemus, Chef von Intuitive Machines, bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend. Das aber konnte mit den Kameras allein, die zur Verfügung standen, vom Computer nicht erkannt werden. Darum „fiel“ Odysseus mit fast 3 Metern pro Sekunde statt wie vorgesehen mit 1 Meter pro Sekunde – dafür bewegte sich die Sonde immer noch mit knapp 1 Meter pro Sekunde seitwärts.