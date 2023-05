Rätselhafter Trabant Der Mond hat einen harten Kern

Damit aber ähnelt der Aufbau nicht nur dem der Erde. Es bestätigt auch das, was bereits im Jahr 2011 ein Team des „Marschall Space Flight Centers“ und der Arizona State University berechnet hatte. Dafür hatten sie die Daten der Seismographen analysiert, die während der Apollo-Missionen platziert worden waren. Über mehrere Jahre bis 1977 hatten die erfasst, wie sich Erschütterungen und Beben im Mond ausbreiten. Das Team hatte dann 2011 mithilfe von Computern alle lokalen Ereignisse wie Verwerfungen oder Sprünge in der Mondkruste herausgefiltert. Ohne dieses „Rauschen“ blieben nur die Daten übrig, die etwas über die Struktur unseres Trabanten verrieten. Sie kamen damals zu dem Schluss: Der Mond hat einen festen inneren Eisenkern mit einem Durchmesser von etwa 480 Kilometer (Dichte um die 8.000 Kilogramm pro Kubikmeter). Daran schließt sich ein flüssiger äußerer Kern aus Eisen an. (Durchmesser 660 Kilometer). Danach folgt eine teilweise geschmolzene Grenzschicht, die rund 160 Kilometer dick ist.