Mond-Programm Artemis der Nasa Mondlandung: Artemis-Flüge verzögern sich um ein Jahr

Beim Eintrittsmanöver am 11. Dezember 2022 stürzte die Kapsel mit zunächst 40.000 Kilometer pro Stunde auf eine Höhe von fast 61 Kilometer, prallte an der Atmosphäre ab und stieg wieder auf 89 Kilometer. Danach erst landete sie sanft im Pazifik. Und gerade bei diesem Wiederaufstieg lösten sich kleine Klumpen verkohlten Materials. Nun arbeitet der Schild „ablativ“. Das heißt, das Material „verbrennt“ kontrolliert und leitet so die Hitze ab. Die „Verkohlung“ an sich ist darum auch nicht das Problem. Dafür aber, dass sich kleine Brocken abgelöst haben. Das war so nicht vorgesehen. Und zunächst will man weitere Tests durchführen, bis man das Material versteht. Das nennt sich „Avcoat“. Es ist ein spezielles Harz, das ursprünglich für das Apollo-Programm entwickelt worden war. Bei Orion kam indes eine neue Variante zum Einsatz.