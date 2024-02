Odysseus auf dem Mond Darum geht die Mond-Sonde Odysseus jetzt in den Kälteschlaf

Am Ende lag es an einem Kabelstecker. Einer von Zehntausenden. Der war vor dem Start der Mond-Sonde Odysseus des US-Unternehmens Intuitive Machines ganz einfach übersehen worden. Aber er sorgte dafür, dass das Laser-System zur Höhen- und Geschwindigkeitsmessung nicht funktionierte. Und das führte zu einer unglücklichen Landung der Sonde am 23. Februar. Zwar immer noch in Nähe des Mond-Südpols, aber 1,5 Kilometer von der geplanten Landestelle entfernt. „Und das Gelände war höher als vorgesehen“, sagte Steve Altemus, Chef von Intuitive Machines, bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend.