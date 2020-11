Phänomen am Abendhimmel : Feuerkugel über Deutschland gibt Rätsel auf

RP-Leser Chris Kress stellte uns das Foto, das den Feuerball am Himmel zeigt, zur Verfügung. Foto: Kress

Düsseldorf Am Samstagabend häufen sich im Netz die Meldungen über die Sichtung einer Feuerkugel über Deutschland. Sie soll sich aus Westen in Richtung Osten bewegt haben.

Ein unbekanntes Flugobjekt hat am Samstagabend für Aufsehen bei vielen Menschen gesorgt. Über zahlreichen Regionen in Deutschland meldeten Menschen, dass sie einen Meteoriten oder Feuerball gesichtet haben. Tatsächlich gab es auf der Seite „Astronomie.at - Sternwarte Gahberg“ mehrere Schilderungen von Astro-Fans, die sich das Spektakel am Himmel angesehen haben. Gegen 18.40 Uhr wurde das Objekt am Samstagabend gesichtet. Auch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) hat Bilder vom Feuerball über Deutschland gepostet.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Um welche Art von Himmelsobjekt es sich handelt, ist noch nich ganz klar. Vermutungen reichen von einem Meteoriten bis hinzu einer Sternschnuppe. Letzteres dürfte eher unwahrscheinlich sein. Laut DLR-Definition ist eine Leuchtkugel schlicht nichts anderes als ein großen Meteor. Es handelt sich dabei um außerirdische Materie, also in aller Regel um kleine Asteroiden, heißt es beim DLR weiter. „Davon prasseln zwar täglich mehrere Tonnen auf die Erde ein, das meiste aber in Form kleiner Staubkörner, die kaum sichtbar sind oder bestenfalls als kleine Sternschnuppen verglühen. Eine Feuerkugel ist quasi eine sehr große Sternschnuppe. All diese Leuchterscheinungen in der Atmosphäre werden als "Meteor" bezeichnet. Wenn etwas auf dem Boden ankommt, heißen diese Bruchstücke "Meteorit".

Das Objekt am Himmel war wenige Sekunden zu sehen. Sogar in den Benelux-Staaten meldeten Himmelsgucker den Feuerball.

Bilder und Sichtungen zur Feuerkugel gestern Abend aus Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern. https://t.co/uVLNNhpOPY https://t.co/UKZJIuUCqg — DLR_next (@DLR_next) November 29, 2020

Unsere Redaktion erreichten viele Nutzer-Hinweise. So schreibt ein User Chriskress dort: „Sehr heller Feuerball von Düsseldorf -Ludenberg Richtung Mettmann. Ist dann in mehrere Teile zerfallen. Uhrzeit 18:40h.“

Ein weiterer User schreibt: „Feuerball über Düsseldorf. In mehrere Teile zersplittert.“

Florian Knechten schreibt uns: „In Köln Junkersdorf war der Meteorit auch sehr hell und deutlich zu sehen. Er raste sehr schnell über uns hinweg und war nur für etwa 20 Sekunden zu sehen. Danach war er am Horizont verschwunden.“

Nico B. schreibt uns: „Wir können diese Beobachtung bestätigen. Wir waren gegen 18.30h in Lörick unterwegs und haben diesen sehr schnellen, gleichmäßig hellen Feuerball am Himmel gesehen. Er schien östlich an uns vorbeizuziehen. Ein beeindruckendes Schauspiel.“

Dieter Scholz schreibt uns: „Ich komme aus einem Dorf bei Mainz. Ich war gegen 18:30 mit meinen Hunden in den Weinbergen unterwegs. Auch ich hatte das riesige Glück diesen absolut beeindruckenden Feuerball beobachten zu können. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen, ich bin immer noch total fasziniert!! Es war alles wie in Zeitlupe, der feuerball flog von Westen nach Osten direkt vor meinen Augen vorbei, man konnte erkennen wie einzelne Brocken sich gelöst haben und wie er schließlich zerbröckelte. Mega, ich freue mich so sehr das gesehen zu haben.“

Ein weiterer Leser schreibt uns per Mail: „Wir haben den Meteoriten oder was immer das auch war abstürzen sehen - er war so Richtung Velbert/ Wülfrath. Also von Ratingen Homberg Dorfstraße aus in Nord-östlicher Richtung.“

Aber auch aus Süddeutschland gibt es Beschreibungen des Phänomens: „Bolide in Rt nördlich schwäbische Alb gesichtet. Uhrzeit 18.40. Blickrichtung Nord. Von West nach Ost. Kam sehr tief und zerfiel in Blaugrün leuchtendene Teile.“

