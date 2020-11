Phänomen am Abendhimmel : Feuerkugel über Deutschland gibt Rätsel auf

Ein Lichtstrahl, aufgelöst durch einen Meteorit, leuchtet am nächtlichen Himmel (19.11.2020) über der Sternwarte Gahberg am Starnberger See. Foto: dpa/Erwin Filimon

Düsseldorf Am Samstagabend häufen sich im Netz die Meldungen über die Sichtung einer Feuerkugel über Deutschland. Sie soll sich aus Westen in Richtung Osten bewegt haben. Haben Sie etwas gesehen?

Auf der Seite „Astronomie.at - Sternwarte Gahberg“ gibt es Schilderungen mehrerer Menschen, die Sichtungen am Abendhimmel über Deutschland, ja sogar auch über der Region Düsseldorf, gemacht haben.

So schreibt ein User Chriskress dort: „Sehr heller Feuerball von Düsseldorf -Ludenberg Richtung Mettmann. Ist dann in mehrere Teile zerfallen. Uhrzeit 18:40h.“

Ein weiterer User schreibt: „Feuerball über Düsseldorf. In mehrere Teile zersplittert.“

Florian Knechten schreibt uns: „In Köln Junkersdorf war der Meteorit auch sehr hell und deutlich zu sehen. Er raste sehr schnell über uns hinweg und war nur für etwa 20 Sekunden zu sehen. Danach war er am Horizont verschwunden.“

Nico B. schreibt uns: „Wir können diese Beobachtung bestätigen. Wir waren gegen 18.30h in Lörick unterwegs und haben diesen sehr schnellen, gleichmäßig hellen Feuerball am Himmel gesehen. Er schien östlich an uns vorbeizuziehen. Ein beeindruckendes Schauspiel.“

Dieter Scholz schreibt uns: „Ich komme aus einem Dorf bei Mainz. Ich war gegen 18:30 mit meinen Hunden in den Weinbergen unterwegs. Auch ich hatte das riesige Glück diesen absolut beeindruckenden Feuerball beobachten zu können. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen, ich bin immer noch total fasziniert!! Es war alles wie in Zeitlupe, der feuerball flog von Westen nach Osten direkt vor meinen Augen vorbei, man konnte erkennen wie einzelne Brocken sich gelöst haben und wie er schließlich zerbröckelte. Mega, ich freue mich so sehr das gesehen zu haben.“

Ein weiterer Leser schreibt uns per Mail: „Wir haben den Meteoriten oder was immer das auch war abstürzen sehen - er war so Richtung Velbert/ Wülfrath. Also von Ratingen Homberg Dorfstraße aus in Nord-östlicher Richtung.“

Aber auch aus Süddeutschland gibt es Beschreibungen des Phänomens: „Bolide in Rt nördlich schwäbische Alb gesichtet. Uhrzeit 18.40. Blickrichtung Nord. Von West nach Ost. Kam sehr tief und zerfiel in Blaugrün leuchtendene Teile.“

Auch auf unseren Leseraufruf bei Facebook reagierten viele Menschen, die die Sichtung ebenfalls gemacht haben.

Falls Sie, liebe Leser*innen, ebenfalls Beobachtungen gemacht haben und vielleicht sogar Fotos machen konnten: Lassen Sie uns teilhaben. Wir würden die Bilder gerne in einer Fotostrecke präsentieren. Schreiben Sie uns an cvd@rp-online.de

(felt)