Mehrmonatige Mission : Deutscher Astronaut Maurer startet am 23. Oktober zur ISS

Köln Matthias Maurer soll im Oktober als nächster Deutscher zur Internationalen Raumstation ISS reisen. Möglicherweise wird er auch einen Weltraumspaziergang machen.

Astronaut Matthias Maurer soll am 23. Oktober zur Raumstation ISS aufbrechen. Seine Mission werde voraussichtlich bis zum 12./13. April dauern, sagte am Mittwoch Walther Pelzer, Vorstandsmitglied beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln. Als erster Deutscher wird Maurer mit dem „Crew Dragon“-Raumschiff von SpaceX zur ISS gelangen. „Wir sind sehr, sehr gespannt auf diese Mission, er hat wirklich ein tolles Paket von verschiedenen Experimenten dabei“, sagte Pelzer.

Wenn alles nach Plan läuft, wird Maurer nach seinem Start vom Kennedy Space Center in Florida der zwölfte Deutsche im All sein - und der vierte Deutsche auf der ISS. Möglicherweise steigt er auch zu einem Außeneinsatz ins All aus. Mit 51 Jahren wird Maurer der älteste deutsche Raumfahrer bei einem Erstflug sein. Was er dort erwartet und was er am meisten vermissen wird – darüber haben wir mit ihm im März gesprochen.