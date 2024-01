Europäische Sonde Mars Express Gewaltige Wassereis-Vorkommen am Mars-Äquator?

Denn „Mars Express“ hat das Gebiet nun noch einmal untersucht. Und die „Ablagerungen sind ausgedehnter als wir zunächst annahmen“, sagt Watters in eine Esa-Mitteilung. Tatsächlich reichen sie bis zu 3,7 Kilometer tief. „Wenn die MFF tatsächlich nur eine gewaltige Staubansammlung darstellt, müsste sie unter dem Druck ihres Gewichts mit der Tiefe immer kompakter werden“, sagt Andrea Cicchetti. Sie arbeitet am italienischen astrophysikalischen Nationalinstitut und hat mit Watters die neuen Daten analysiert. Das Tiefenradar „Marsis“ an Bord von „Mars Express“ hätte dann aber irgendwann sehr viel dichteres Material feststellen müssen, als tatsächlich entdeckt wurde. Andere Modelle konnten die Beobachtungen ebenfalls nicht erklären. Doch es gibt eine Lösung: Unter einer mehrere hundert Meter dicken Schicht aus Asche oder trockenen Staub könnte es Wassereis geben. Und zwar so viel, dass es geschmolzen einen gewaltigen Ozean bilden würde. Theoretisch würde er den gesamten Mars bedecken mit einer Tiefe zwischen 1,5 und 2,7 Metern. Das stünde im Einklang mit den Daten.