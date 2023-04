Fotos Mars-Simulation - Vier Menschen ein Jahr lang in Haus eingesperrt

Insgesamt vier kleine Räume, ein Fitnessstudio und viel roter Sand - die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat ein neues Gebäude vorgestellt, in dem ein Leben auf dem Mars getestet werden soll. Ab Juni werden sich in einem ersten Schritt vier Freiwillige ein Jahr lang in einem umgebauten Hangar des Nasa-Forschungszentrums für bemannte Raumfahrtprogramme in Houston einschließen lassen.

Blick in den Aufenthaltsraum.