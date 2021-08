Bohreinsatz auf Rotem Planeten : Mars-Rover scheitert mit erstem Versuch der Sammlung von Gesteinsproben

Washington Der Mars-Rover „Perseverance“ ist mit seinem ersten Versuch, Gesteinsproben des Roten Planeten zu sammeln, gescheitert. Der Rover hatte zwar ein Loch gebohrt, die übermittelten Daten zeigten aber, dass dabei kein Gestein eingesammelt wurde.

Der US-Marsrover „Perseverance“ ist bei seiner ersten Suche nach Gesteinsproben leer ausgegangen. Der Rover habe den Boden Jezero-Kraters auf dem Roten Planeten zwar planmäßig angebohrt, allerdings wohl keine Felsbröckchen in seinen Fingergroßen Probenbehälter aufgenommen, teilte die Raumfahrtbehörde Nasa am Freitag (Ortszeit) mit. Ingenieure überprüften jetzt, was genau passiert ist. Die Bodenproben sollen auf der Erde analysiert werden.