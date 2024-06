Wasser auf dem Mars Frost am Mars-Äquator entdeckt

Auf den Gipfeln der sogenannten Tharsis-Vulkane am Mars-Äquator haben Sonden der Europäischen Weltraumorganisation Esa Frost entdeckt. Also dort, wo die Temperaturen im Sommer auf mehr als 20 Grad Celsius steigen können. „Wir dachten, es sei unmöglich, dass sich Frost am Mars-Äquator bilden kann“, schreibt Adomas Valantis, Chef-Autor der neuen Studie, in einer Esa-Pressemitteilung. Die Entdeckung machte er noch während seiner Doktorarbeit an der Schweizer Universität Bern. Mittlerweile hat er eine Postdoc-Stelle an der Brown University, USA.