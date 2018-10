Lander "Mascot" auf Asteroid Ryugu gelandet

Der Asteroidenlander „Mascot“ an Bord der japanischen Raumsonde „Hayabusa2“ (Visualisierung). Foto: dpa/DLR

Berlin Der Asteroid habe „einen neuen Bewohner“, erklärte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt am Mittwochmorgen. „Mascot“ soll nun Daten über Ryugu sammeln - rund 300 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Nur 30 mal 30 mal 20 Zentimeter ist der Lander groß, also in etwa so groß wie eine Mikrowelle. Die japanische Raumsonde „Hayabusa2“ klinkte das Landegerät von der Größe einer Mikrowelle um 03.58 Uhr deutscher Zeit aus. Aus einer Höhe von 51 Metern fiel „Mascot“ im freien Fall - langsamer als ein irdischer Fußgänger - auf den Himmelskörper zu. „Es hätte nicht besser laufen können“, erklärte Mascot-Projektmanagerin Tra-Mi Ho vom DLR-Institut für Raumfahrtsysteme. „Aus den Betriebsdaten des Landers konnten wir erkennen, dass er sich von der Raumsonde trennte und nach rund 20 Minuten auf der Asteroidenoberfläche zur Ruhe kam.“