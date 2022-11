„Erinnert an mythologisches Wesen“ : Forschern gelingt spektakuläres Bild vom Konusnebel

„Erinnert an mythologisches Wesen“

Das vom Very Large Telescope aufgenommene Bild zeigt den Konusnebel. Foto: dpa/-

Garching Als würde ein Ungeheuer aus der Tiefe auftauchen: So sieht ein von Forschern veröffentlichtes Foto aus. Das steckt hinter der spektakulären Aufnahme aus dem Weltraum.

Astronomen ist eine mystisch anmutende Aufnahme des sogenannten Konusnebels im Sternbild Einhorn gelungen. Im Zentrum ist die sieben Lichtjahre lange Säule des Nebels zu sehen, wie die Europäische Südsternwarte (ESO) am Donnerstag mitteilte, mit deren Very Large Telescope (VLT) das Bild in Chile gemacht wurde.