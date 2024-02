Erste kommerzielle Mondlandung Nova-C offenbar auf dem Mond umgekippt

Daneben ist eine Konstellation kleiner Laser-Reflektoren an Bord. Die Sonde soll so in Zukunft als „Landmarke“ für zukünftige Missionen dienen. Ein spezielles Kamerasystem soll zudem aufnehmen, wie Staub bei der Landung aufgewirbelt wird und sich wieder setzt. Zudem wird damit der von dem Triebwerk geschaffene Krater untersucht. Das wird helfen, zukünftige Landungen besser vorzubereiten. Zudem ist ein neuartiges Radio-System an Bord, mit dem die Füllmenge in den Tanks möglichst exakt erfasst werden soll. Das könnte dann in Zukunft zum Standard werden.