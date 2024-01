Raumfahrt Keine Mondlandung – „Peregrine“-Kapsel soll Donnerstag verglühen

Nachdem die „Peregrine“-Kapsel das Ziel einer ersten kommerziellen Landung auf dem Mond verpasst hat, soll sie noch an diesem Donnerstag kontrolliert über der Erde abstürzen. Die Kapsel solle gegen 22 Uhr MEZ in der Erdatmosphäre über dem Südpazifik verglühen, teilte das Unternehmen Astrobotic aus Pittsburgh am Mittwoch mit. Für Freitag ist eine gemeinsame Pressekonferenz mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa angekündigt.