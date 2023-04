Auf dem Weg zum Jupiter ESA-Sonde Juice vor dem Start

Angesichts solcher extremen Belastungen: Warum startet man nicht direkt zum Jupiter? Vielmehr fliegt die Sonde zunächst am Mond und der Erde vorbei, dann an der Venus und anschließend noch zweimal an der Erde, um an Geschwindigkeit zu gewinnen. Der Grund ist: Mit der „Ariane 5“ schafft man es nur, Juice aus der Schwerkraft der Erde zu befreien und in eine Umlaufbahn um die Sonne zu befördern. Mit einer leistungsstärkeren Rakete wie dem SLS der US-Raumfahrtbehörde Nasa für das Artemis-Mond-Programm wäre zwar ein Direktflug zum Jupiter möglich, aber nicht mit europäischen „Raumschiffen“. Darum müsse man über die nahen Vorbeiflüge an Mond, Erde und Venus und deren Schwerkraft wie bei einer Schleuder Geschwindigkeit gewinnen. Insgesamt mehrere Kilometer pro Sekunde.