„Aufgang der Mondökonomie“ Japanisches Unternehmen will erstmals mit Ressourcen vom Mond handeln

Zu erwarten, alle Welt würde bei dieser Initiative jubeln, wäre aber ein Irrtum. In China, einem Nachbarland, das sich mit Japan seit Jahren in diversen Sphären um die Vorherrschaft in Asien streitet, kommentiert man die Vorhaben des ungeliebten Nachbarn eher mit Spott. In der staatlich kontrollierten Zeitung „Global Times“ wurde das in Japan demnach gezeichnete Bild, das Land sei eine Großmacht im All, als „Witz“ bezeichnet. Schließlich verlasse man sich doch ganz entscheidend auf US-Know-how, ohne dies Japan nur wenig erreichen würde.