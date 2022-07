James-Webb-Weltraumteleskop : US-Präsident zeigt erstes Bild des neuen Weltraumteleskops

Erst am Dienstagnachmittag sollen eigentlich die ersten Bilder des James-Webb-Weltraumteleskops veröffentlicht werden. US-Präsident Joe Biden zeigte die erste Aufnahme aber schon in der Nacht.

Die Aufnahme wirkt wie ein Kaleidoskop scheinbar wilder Galaxienhaufen. Und doch zeigt es eindrucksvoll, wozu Kostenpflichtiger Inhalt das neue James-Webb-Weltraumteleskop in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung in der Lage ist. Auf den ersten Blick zeigt das erste Bild den Galaxienhaufen „SMACS 0723“. Sein Licht ist 4,6 Milliarden Jahre gereist, um nun von James-Webb-Weltraumteleskop eingefangen zu werden.

Doch weil der Haufen so massereich ist, wirkt er wie eine kosmische Linse: Durch seine Schwerkraft beugt er gemäß Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie das Licht. Und so offenbart das Bild auch einen Blick auf die Galaxien, die dahinter liegen – und knapp 13 Milliarden Jahre alt sind. Damit stammen sie aus einer Zeit, als unser Universum noch jung war und erst am Anfang stand, nachdem es vor 13,7 Milliarden Jahren im Urknall entstanden ist. Damit blickt das neue Infrarot-Weltraumteleskop weiter in den Kosmos als jemals zuvor – und sieht schärfer, als es bislang möglich war.

Allerdings begann die nur zehnminütige Vorstellung mit mehr als einer Stunde Verspätung und endete abrupt. Harris betonte dabei, dass nach den spektakulären Erfolgen und Bildern des Hubble-Weltraumteleskops nun „James Webb“ sein Vermächtnis antrete. Das zeige, was „Partnerschaft unter Nationen“ erreichen könne. Es sei eine der großen Errungenschaften der Menschheit und ein historischer Moment. Biden selbst erneuerte sein Bekenntnis, in Wissenschaft und Technologie zu investieren.

US-Präsident Biden will Truppenpräsenz in Europa weiter ausbauen

Auch zusätzliche Kräfte in Deutschland : US-Präsident Biden will Truppenpräsenz in Europa weiter ausbauen

Weitere Fotos werden am Dienstagnachmittag folgen – wenn die ersten Aufnahmen offiziell veröffentlicht werden. Aber zur Feier des Erfolges des James-Webb-Weltraumteleskops erstrahlte in der Nacht das Empire State Building in New York im goldfarbenen Licht. So wie die einzelnen Segmente des „größten Auges der Menschheit“, die zusammen einen 6,5 Meter durchmessenden Spiegel ergeben. Und der wird zu wissenschaftlichen Erkenntnisse und Antworten führen, „zu denen wir heute noch nicht einmal die Fragen kennen“, sagte Nasa-Chef Bill Nelson.