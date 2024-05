James-Webb-Weltraumteleskop Tanz der Giganten – massive Schwarze Löcher auf Kollisionskurs

Doch noch ist zumindest in den Beobachtungen der Prozess in „ZS7“ nicht abgeschlossen. Wenn es soweit ist, dann müssten auch Gravitationswellen nach so einem titanhaften Ereignis gemessen werden können. Das wiederum wird weitere Schlüsse erlauben. Die Wissenschaftler selbst werden die Verbindung von Schwarzen Löchern, ihren Kollisionen und Verschmelzungen in der frühen Phase des Universums weiter untersuchen. Daraus wird sich ein neues Verständnis für die Entwicklung des Kosmos entwickeln. Schließlich finden sich massive Schwarze Löcher in den Zentren vieler Galaxien. Auch in unserer Milchstraße: in knapp 27.000 Lichtjahren Entfernung mit dem Namen Sagittarius A*. Das scheint derzeit zwar eher in einer Ruhephase zu sein, aber es hat eine Masse von ca. vier Millionen Sonnen.