ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher : Bis 2030 sollen Europäer auf dem Mond landen

Die Vision einer Mondbasis, die mit 3D-Druckern gebaut wird und in der europäische Astronauten arbeiten. Foto: RegoLight, Liquifer Systems Group

Interview Der Österreicher Josef Aschbacher ist seit dem 1. März der neue Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Er übernimmt das Amt in einer turbulenten Zeit. Russland scheint sich in der Raumfahrt vom Westen abzusetzen und sucht die Nähe zu China. In den USA gewinnen private Unternehmen wie SpaceX an Bedeutung. Und die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Herr Aschbacher, seit mehr als 20 Jahren arbeiten und forschen Astronauten an Bord der Internationale Raumstation ISS. Sie ist längst zu einem Symbol der Weltraumfahrt geworden. Und dennoch ist die Zukunft nicht sicher. Russland scheint sich nach 2024 zurückziehen zu wollen.

Aschbacher Da gibt es derzeit unterschiedliche Aussagen. Ich weiß nicht, ob Russland wirklich 2025 aussteigt. Es wäre sehr schade, wenn ein so großer und wichtiger Partner die ISS verlassen würde. Aber das ist eine Entscheidung Russlands. Für die ESA kann ich sagen: Wir haben unseren Mitgliedsländern vorgeschlagen, auch nach 2024 aktiv in die ISS zu investieren und sich bis Ende 2030 zu beteiligen. Natürlich wissen wir, dass Kostenpflichtiger Inhalt die Raumstation altert wird, und es tauchen Probleme auf. Dennoch glaube ich, dass die ISS weiterhin enormen Nutzen bringen kann. In ihr steckt immer noch sehr viel Potenzial.

Aschbacher und ESA Seit 1990 bei der ESA Josef Aschbacher Der promovierte Geophysiker und Meteorologe wurde am 7. Juli 1962 in Ellmau (Tirol) geboren und kam bereits 1990 zur ESA. Vor seiner Berufung zum Generaldirektor leitete er unter anderem. das „European Space Research Institute“ (ESA/ESRIN) in Frascati bei Rom. Das ist die Zentrale der ESA für Erdbeobachtung. ESA Die European Space Agency oder kurz ESA wurde 1975 gegründet. Hauptsitz ist Paris. Sie ist keine EU-Organisation. Derzeit gehören der ESA 22 Mitgliedsländer an: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn. ESA-Kooperationspartner Kanada beteiligt sich über ein Kooperationsübereinkommen. Bulgarien, Lettland, Litauen, Malta, die Slowakische Republik und Slowenien sind Kooperationsstaaten.

Und neben der Internationalen Raumstation gibt es keine anderen Ziele?

Aschbacher Die Unterstützung für die ISS heißt nicht, dass wir uns nicht an „Artemis“, dem amerikanischen Mondprogramm, beteiligen. Wir wollen Komponenten und Elemente bereitstellen, die essenziell für „Artemis“ sind. Wir gehen also von der ISS weiter – bis zum Mond.

Wie bei der ISS geht Russland da auf Abstand und sucht nicht die Nähe zum Westen. Vielmehr schlägt man alternativ eine zukünftige chinesisch-russische Forschungsstation „International Lunar Research Station“ (ILRS) um den Mond vor. Werden neue Mauern aufgezogen?

Aschbacher Nun, ich habe einen Brief von den Leitern der Raumfahrtorganisationen aus Russland und China erhalten. Darin wird der ESA angeboten, sich als Europa an der chinesisch-russischen ILRS zu beteiligen. Den Vorschlag habe ich an unsere Mitgliedsländer weitergereicht. Derzeit beraten wir, wie wir darauf reagieren und ob wir uns aktiv oder weniger aktiv beteiligen. Aber das Angebot ist auf dem Tisch.

Der neue Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA: der Österreicher Josef Aschbacher. Foto: ESA

Blicken wir nach Westen: Werden wir 2024 mit Astronauten auf dem Mond landen? Auch da gibt es mittlerweile unterschiedliche Aussagen aus den USA.

Aschbacher Die USA haben das Ziel unter der vorherigen Präsidentschaft von Donald Trump postuliert. Die Pläne werden wohl derzeit überarbeitet und eventuell revidiert. Da müssen Sie aber die Nasa fragen.

Aber das Ziel der ESA bleibt bestehen, bis zu Ende des Jahrzehnts eine Europäerin oder einen Europäer auf dem Mond zu landen.

Aschbacher Die Pläne sind aktuell. Allerdings ist das noch nicht finanziert und es ist noch nichts vereinbart. Das werden wir bei der nächsten Sitzung des Ministerrats Ende 2022 besprechen. Aber ich werde unseren Ländern vorschlagen, dass wir das anstreben sollten. Beispielsweise über Investitionen in Komponenten für das Artemis-Programm. Als Austausch dafür könnten wir dann Startpositionen für europäische Astronautinnen und Astronauten erhalten. Das wäre unser Ziel.

Ein anderes Ziel wäre, bei der kommerziellen Raumfahrt mit der Konkurrenz durch SpaceX und Elon Musk mitzuhalten.

Aschbacher Wir werden im nächsten Jahr mit der neuentwickelten Rakete „Ariane 6“ starten. Mit der können wir zu deutlich niedrigen Preisen am Markt auftreten, als dies die derzeitige „Ariane 5“ ermöglicht. Zudem arbeiten wir an einem wiederverwendbaren System. Über das Projekt „Themis“ wird eine entsprechende Raketenstufe entwickelt, hinter „Prometheus“ steht ein kosteneffizienter wiederverwendbarer Raketenmotor. Der Bau wird fünf bis sieben Jahre dauern.

Bei SpaceX kursieren derzeit Preise zwischen 1500 bis 2500 US-Dollar pro Kilogramm für einen niedrigen Erdorbit. Ist das die Zielmarke, die man als ESA erreichen möchte?

Aschbacher Wenn man die Preise hört, die SpaceX anbietet, werden wir als ESA gefragt: Warum kann Elon Musk so billig sein und warum nicht auch wir? Das muss man aber immer im Kontext sehen. SpaceX tritt in Europa mit Preisen an, die sie in Amerika nicht anbieten. Vor allem nicht im öffentlichen Sektor. Die durchschnittlichen Kosten der Nasa für einen Start mit SpaceX liegen bei mehr als 130 Millionen US-Dollar. In Europa dagegen tritt das Unternehmen im kommerziellen Sektor mit Preisen von 50 Millionen Dollar oder weniger an. Das ist deutlich niedriger und natürlich steckt die Strategie einer privaten Firma dahinter, Marktanteile zu sichern. Aber der Preis, der da angeboten wird, entspricht nicht den Kosten, die tatsächlich anfallen. Man darf aber nicht vergessen, dass die USA pro Jahr mehr als 40 Raketenstarts durchführen, während es in Europa fünf bis acht Starts pro Jahr sind. Klar ist indes auch, dass wir in Europa in die nächste Raketengeneration investieren müssen.

Angesichts der Konkurrenz aus den USA bei der kommerziellen Raumfahrt sind Reibungsverluste in Europa nicht hilfreich. Wollen Sie darum die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union verbessern?

Aschbacher Die ESA basiert auf der Konvention zwischen den 22 Mitgliedsnationen, zu denen beispielsweise auch Norwegen und die Schweiz gehören. Die meisten Länder sind zwar Teil der EU, aber nicht alle. Die ESA ist aber eine europäische Organisation, die eng mit der Union zusammenarbeiten muss.

Was heißt das?

Aschbacher Die EU hat gerade ihr Weltraumprogramm verabschiedet, das über sieben Jahre 14 Milliarden Euro beinhaltet. Der Ministerrat der ESA hatte zuletzt 2019 getagt und einen Etat von ebenfalls 14 Milliarden beschlossen – über drei Jahre. Und das kann bedeuten, dass die Industrie bisweilen bei Aufträgen von beiden Seiten, der EU und der ESA, Geld erhält. Diese öffentlichen Ausgaben müssen bestmöglich koordiniert werden.

Und das wollen Sie ändern?

Aschbacher Was ich will, ist nicht kompliziert. Wir wollen sicherstellen, dass wir gut zusammenarbeiten und dass die Gelder der ESA gut ausgegeben werden. Und vor allem im Einklang mit der EU. Unser Ziel ist, das Maximum für Europa zu erreichen. Schließlich ergänzen wir uns: Die Union, vertreten durch die EU-Kommission, hat enormes politisches Gewicht. Dafür haben wir als ESA eine enorme Stärke, was die Weltraumtechnologie und Weltraumforschung betrifft. Wir machen das erfolgreich seit fünf Dekaden. Und diese beiden Qualitäten, die technische Expertise der ESA, die politische Stärke der Kommission, müssen wir in Zukunft bestmöglich für den Weltraum – aber auch für die Bevölkerung Europas – einsetzen.

Der Druck steigt angesichts der aktuellen Entwicklungen?

Aschbacher Sehen Sie, die Welt um uns herum dreht sich schnell. In Amerika gibt die Nasa mittlerweile sechs bis sieben Mal so viel Geld aus wie Europa. China hat ein starkes institutionelles Budget. Die Zahlen sind zwar nicht wirklich bekannt, aber in einigen Bereichen gibt China vermutlich sogar mehr Geld aus als die USA. Denn China will die Raumfahrt nutzen, um eine weltweite Supermacht zu werden. In Amerika dagegen gibt es einen starken kommerziellen Sektor mit SpaceX und Elon Musk oder Blue Origin und Amazon-Gründer Jeff Bezos. Die sind sehr viel stärker aufgestellt als wir in Europa. Das alles passiert – ob Europa nun etwas macht oder nicht. Wir müssen uns bestmöglich organisieren, damit wir mit diesem Wettbewerb außerhalb Europas mithalten können. Das Gute ist, dass wir in einigen Bereichen wie der Erdbeobachtung bereits sogar eine Führerschaft haben – oder sie erreichen können.

Das sind große Ziele.

Aschbacher Ja, und solche Diskussionen sind manchmal schwer zu führen, weil Raumfahrt kompliziert und komplex ist. Aber Satelliten machen globale Banktransfers und Aktienmärkte möglich, aus dem All können wir landwirtschaftliche Produktion überwachen und Ernteerträge verbessern. Satelliten werden zum Katastrophenschutz eingesetzt, zur Wettervorhersage, zur Navigation, zur täglichen Kommunikation. Der Weltraum ist längst etwas Essenzielles geworden, in das investiert werden muss - um das Leben, wie wir es kennen, aufrechtzuerhalten und zu fördern.

Bei der Erdbeobachtung ist die ESA bereits führend. Der Sentinel-5P-Satellit beispielsweise sammelt Daten zur Luftverschmutzung. Foto: ESA/ESA / ATG Media Lab

Das passiert in Europa aber vor allem über Institutionen wie die ESA oder die EU.

Aschbacher Darum will ich Start-ups fördern. Nehmen wir das Jahr 2019. In den USA sind fünf Milliarden US-Dollar von privater Seite in Weltraumprojekte geflossen. In Europa dagegen wurden in Start-ups oder kleine und mittelständische Unternehmen nur 188 Millionen investiert. Das ist ein großes Problem. Vor einigen Jahren war ich im Silicon Valley. Dort habe ich mit Google, SpaceX und anderen diskutiert, um herauszufinden, warum sie so erfolgreich sind. Daraus habe ich meine Lehren gezogen.

Und die wären?

Aschbacher Sie haben, erstens, clevere Leute mit fantastischen Ideen. Die haben wir auch in Europa. Möglicherweise sogar mehr als in den USA, aber bestimmt nicht weniger. Leider wandern die oft ab. Ins Silicon Valley oder sogar nach China, weil sie dort ihre Träume und Ideen verwirklichen können. Da müssen wir besser werden.

Das heißt?

Aschbacher Hier kommt Kriterium Nummer 2: Ein Großteil der Möglichkeiten zur Finanzierung von Start-ups konzentriert sich im Silicon Valley. Wenn jemand eine Idee hat und etwas entwickelt, kommt er oder sie viel leichter und unkomplizierter an Geld als in Europa. Das will ich erleichtern. Die ESA kann Partnerschaften eingehen mit Geldgebern, die solches „Risiko-Kapital“ für Start-ups zur Verfügung stellen. Oder mit der Europäischen Investmentbank und dem Investmentfonds. Wir können solche Geldgeber über die Möglichkeiten des Weltraums informieren, aber auch ein neutraler Berater sein. Die ESA kann beratend bei der Risikoabschätzung helfen. Gleichzeitig können wir Menschen mit innovativen Ideen in der Raumfahrt dabei unterstützen, Zugang zu Geldgebern zu bekommen.

Also eine eher passive Rolle?

Aschbacher Nicht nur. Wir können aktiv über kleinere Verträge mit der ESA dabei helfen, Technologien so weit zu entwickeln, dass der Zugang zu Kapital und einer Finanzierung leichter fällt.

Mehr Geld, mehr Investition – das löst das Problem?

Aschbacher Wir sind in Europa generell nicht so risikobereit wie in den USA. Wir müssen auch Innovationen fördern, bei denen wir von Anfang an Fehler und Misserfolge zulassen. Wir müssen Dinge ausprobieren, die vielleicht nicht zum Erfolg führen. Dafür reichen oft kleine Satelliten, die nicht Millionen kosten. Selbst wenn nicht alles komplett funktioniert, kann man viel daraus lernen. In den USA ist die Risikobereitschaft viel größer.

Planen Sie darum für 2022 einen großen europäischen Weltraumgipfel mit den Staats- und Regierungschefs?

Aschbacher Wir müssen auf allen Ebenen, vor allem aber in der Politik, darüber diskutieren, welche Ziele Europa im Weltraum hat. Nach der Corona-Pandemie kann das auch eine Gelegenheit sein, uns aus der Krisenmentalität herauszuführen. Vor allem aber ist es die Möglichkeit, neue Ideen zu entwickeln und Träume zu schaffen. Wir möchten die Aufmerksamkeit der Regierungschefs wecken: Wie kann der Weltraum bestmöglich helfen, Europa voranzubringen? Man kann das auch negativer formulieren. Wie können wir verhindern, dass Europa aus dem Rennen fällt – angesichts des Engagements Chinas und der USA.

Sie sehen diese Gefahr?

Aschbacher Ich blicke nur zurück. Bei Internetfirmen gab es ein großes Engagement in Europa. Firmen wie Google, Facebook und Amazon sitzen heute aber in den USA. Bei künstlicher Intelligenz hat Europa das Potenzial und gute Leute. Große Entwicklungen und Investitionen werden aber in China und Amerika durchgeführt. Es ist absolut notwendig, dass Europa sich überlegt, was wir im und mit dem Weltraum erreichen wollen. Wir haben die Exzellenz und in einigen Bereichen eine Top-Stellung. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben und in einigen Bereichen eine Marktführerschaft aufbauen. So kurbeln wir die Wirtschaft an und begeistern Menschen für die Raumfahrt, die für unsere Gesellschaft nicht nur relevant ist, sondern sie auch voranbringen kann.