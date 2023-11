ISS-Nachfolger Starlab Esa, Airbus und Voyager Space wollen bei neuer Raumstation zusammenarbeiten

Basis dafür soll das „Starlab“ sein, das 2028 ins All starten und ab 2029 einsatzbereit sein soll. Und das wird entwickelt, gebaut und betrieben von dem Joint Venture „Starlab Space“. Dahinter stehen Voyager Space und Airbus. Bereits im Januar hatten beide Firmen die Zusammenarbeit verkündet und im August die Gründung des Joint Ventures bekannt gegeben. Mit Standorten in den USA und Europa. Unklar ist indes, welche Rolle genau die Esa übernehmen wird. Aber die Ankündigung der Weltraumorganisation in Sevilla, bis 2028 mit privaten Unternehmen einen kleinen Raumtransporter zu bauen, erscheint da in einem ganz anderen Licht. Das Ziel könnte nicht nur die ISS sein, sondern auch Starlab. Und die Idee, aus dem Transporter später ein bemanntes Raumschiff zu machen, könnte so an Fahrt gewinnen.