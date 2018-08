Icarus-Projekt: Astronauten installieren Antenne auf ISS

Baikonur Das deutsch-russische Icarus-Projekt tritt in die entscheidende Phase: Zwei Astronauten montieren dafür eine Antenne an der Hülle der Internationalen Raumstation ISS.

Zwei Kosmonauten haben die Internationale Raumstation ISS zu entscheidenden Vorbereitungsarbeiten für ein deutsch-russisches Forschungsprojekt verlassen. Die beiden schwebten planmäßig in ihren Raumanzügen aus der ISS, wie bei einer Übertragung der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos am Mittwoch zu sehen war. Bei dem knapp siebenstündigen Einsatz wollen die Russen Oleg Artemjew und Sergej Prokopjew eine Antenne an der Außenhülle der ISS anbringen, die entscheidend für das sogenannte Icarus-Projekt ist.