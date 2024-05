Raumfahrt-Start-up HyImpulse Deutsche Rakete startet erfolgreich – mit Kerzenwachs

Es waren bange Minuten am australischen Startzentrum Koonibba. Mehrmals ist der Start der Höhenforschungsrakete SR75 des deutschen Start-ups HyImpulse aufgrund des Wetters verschoben worden. Eigentlich sollte es bereits am 29. April losgehen. Am Freitagmorgen um 7 Uhr unserer Zeit war es so weit. Oder auch nicht. Noch einmal verzögerte sich der Start um zehn Minuten. Um 7.10 Uhr aber hob die zwölf Meter hohe und 2,5 Tonnen schwere einstufigen Rakete dann ab. Und es war ein Bilderbuchstart. Das Motto der Mission war „Light this candle“ (Zündet diese Kerze an). Damit zitiert man den ersten US-Astronauten im All, Alan Shepard, der bei seinem Start 1961 eben das zum Kontrollzentrum funkte.