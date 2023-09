Sonnenfinsternis, Kometen & Sternschnuppen Das sind die bekanntesten Himmelsphänomene

Partielle Sonnenfinsternis (25. Oktober 2022)

Bei einer Sonnenfinsternis stehen Sonne, Mond und Erde in der aufgezählten Reihenfolge in einer Linie. Dabei trifft der Schatten des Mondes die Erde und verdunkelt diese für kurze Zeit. Dieses Phänomen ist nur bei Neumond möglich. Zuletzt konnte man eine partielle Sonnenfinsternis, bei dem der Mond die Sonne nur teilweise verdeckt, am 25. Oktober letzten Jahres bestaunen. Das Foto ist in Köln entstanden. Die nächste Sonnenfinsternis gibt es am 14. Oktober 2023 in Amerika: Dort wird eine ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen sein. Dabei wird die Sonne nicht ganz verdunkelt. Die nächste totale Sonnenfinstern findet am 12. August 2026 in Europa statt. Zu sehen sein wird sie im nördlichsten Russland, östlichen Grönland, westlichen Island, auf der iberischen Halbinsel und den Balearen.[Link auf Container 63682179]