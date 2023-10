Sternschnuppen „Draconiden“ und Mondfinsternis Diese Himmelsphänomene stehen im Oktober an

Wann und wie die Draconiden am besten beobachtetet werden können, erklärt Rolf Werder von der Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl in Erkrath. „Fahren Sie raus aufs Land, dorthin, wo es möglichst dunkel ist“, sagt der Experte. In Nordrhein-Westfalen sind dies etwa Gebiete im Sauerland, Oberbergischen Land, am nördlichen Niederrhein oder aber im Münsterland. Generell gilt: Abseits der Großstädte, wo die Lichtverschmutzung am geringsten ist, gibt es die größten Chancen auf Sichtung der Sternschnuppen. Werder empfiehlt den Blick Richtung Polarstern im Norden. Am besten sei der Blick rund 45 Grad vom Sternbild des Drachen entfernt.