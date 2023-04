Bekannter Astrophysiker Harald Lesch hält die Existenz von Aliens für möglich

Auf die Frage, warum die Menschheit bislang noch keine außerirdische Zivilisation bemerkt habe, antwortete Lesch: „Es gibt Forscher, die davon überzeugt sind, dass wir zunächst einige Tausend Jahre geduldig suchen und unser anhaltendes Interesse beweisen müssen, bevor wir in den galaktischen Club aufgenommen werden.“ Andere Experten seien der Auffassung, dass die Außerirdischen uns zunächst beobachteten, um herauszufinden, ob die Menschheit zu den Guten oder den Bösen gehören. „Nach dieser 'galaktischen Zoo-Hypothese' lässt man uns erst mal in Ruhe.“ Schließlich gebe es die These, dass intelligente Wesen sich möglichst ruhig verhalten und sich im Universum nicht bemerkbar machen.