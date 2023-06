Weltraum-Pionierin Walentina Tereschkowa Aufstieg und Fall der „Frau des Jahrhunderts“

Es war die ultimative Demütigung. In einer Zeit, als Frauen in den USA und im Rest der Welt vor allem an den Herd geschickt wurden, schoss die Sowjetunion wie selbstverständlich eine ins All. Walentina Wladimirowna Tereschkowa (26), Baumwollspinnerin aus dem winzigen Bolshoye Maslennikovo, umkreiste die Erde 48 Mal. Dabei blieb sie fast 72 Stunden Weltraum – länger als alle Astronauten aus den USA zu diesem Zeitpunkt zusammen.