Flensburg-Meteorit : Forscher finden älteste Karbonate im Sonnensystem

Ein Lichtstrahl, ausgelöst durch einen Meteorit, leuchtet am nächtlichen Himmel(Symbolbild). Foto: dpa/Erwin Filimon

Heidelberg Der 2019 bei Flensburg niedergegangene Meteorit enthält Karbonate, die zu den ältesten im Sonnensystem überhaupt zählen und zugleich einen Nachweis der frühesten Aktivität flüssigen Wassers auf einem Kleinplaneten darstellen.

Das ergaben Messungen mit Hilfe einer hochauflösenden Ionensonde an der Universität Heidelberg, wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte.

Die Untersuchung unter der Leitung von Mario Trieloff vom Institut für Geowissenschaften der Heidelberger Uni war Teil einer von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster koordinierten Konsortiumsstudie, an der Wissenschaftler aus Europa, Australien und den USA teilnahmen. Karbonate sind allgegenwärtige Gesteine auf der Erde. Sie sind in den Gebirgszügen der Dolomiten, den Kreidefelsen auf Rügen oder in den Korallenriffen von Ozeanen zu finden.