Im Dezember 2015 entstand diese Aufnahme des Salzsumpfes mit Namen Rann von Kachchh in Westindien. Das Falschfarbenbild zeigt in Blau und Weiß die großen Becken, in denen Wasser verdunstet, um Salz zu gewinnen – in Rot sieht man die Vegetation. Wie Falschfarbenbilder funktionieren, haben wir übrigens hier im Text zum Buch erklärt.