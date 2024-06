Ferne Welten Versteckte Begleiter heller Sterne

„Wir haben gezeigt, dass es möglich ist, das Bild eines kaum sichtbaren Begleiters aufzunehmen“, sagt der Eso-Astronom Thomas Winterhalder, der das Forscherteam geleitet hat, in einer Pressemitteilung. Selbst dann, wenn er einen hellen Stern in einer relativ engen Umlaufbahn umkreist. Die Daten des Weltraumteleskops Gaia dienen dabei als eine Art „Wegweiser“, der „Gravity“ zeigt, wohin das empfindliche Instrument seinen Blick richten soll. Vor allem, weil es nur einen kleinen Teil des Himmels beobachten kann. Die Messungen erfolgten in einem Bereich, der vergleichbar mit einer Ein-Euro-Münze ist – die man aus 100 Kilometer Entfernung sieht. Allerdings hat man in einem der acht Fälle ein wenig „getrickst“. Da kannte man den Begleiter bereits. Es war ein Test für die Instrumente und eine weitere Bestätigung. In den anderen sieben Fällen hat man tatsächlich neue Entdeckungen gemacht. Man konnte mit der Kombination der Daten von Gaia und Gravity sogar die Masse der Begleiter einschätzen. Zudem gab es eine kleine Überraschung: In zwei Fällen sind die „Braunen Zwerge“ nicht so hell wie die Wissenschaftler es aufgrund ihres Alters und Größe vermuten würden. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass die Gasriesen eigene Begleiter haben.