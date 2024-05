Weltraum-Teleskop Euclid Neue Bilder aus den Tiefen des Kosmos

Die Dorado-Gruppe ist eine junge Ansammlung von Galaxien. Sie ist 62 Millionen Lichtjahre entfernt und lässt sich im Sternbild Schwertfisch (Dorado) in der südlichen Hemisphäre finden. In den Aufnahmen von Euclid wurde nun die Dynamik der Region festgehalten. Galaxien verschmelzen oder beeinflussen sich mit ihrer Schwerkraft gegenseitig. Bisweilen ziehen sie dabei Sterne wie eine Spur hinter sich her. Das ermöglicht Wissenschaftlern, die Prozesse zu studieren, was wiederum die Modelle verbessert. Zudem verschafft es Einblicke in die Effekte der „Dunklen Materie“.