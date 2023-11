Esa-Teleskop Euclid Euclids erster Blick in die Mysterien des Kosmos

Es ist etwas mehr als vier Monate her, dass Euclid mit einer Falcon-9-Rakete von SpaceX ins All gestartet ist. Längst hat das zwei Tonnen schwere, 4,7 Meter hohe Weltraum-Teleskop mit insgesamt 3,7 Meter Durchmesser sein Ziel erreicht: am sogenannten „Lagrange-Punkt 2“ etwa 1,5 Millionen Kilometer von uns entfernt. Dort, wo sich die Schwerkraft der Sonne und der Erde quasi ausgleichen. Die Instrumente haben die ersten Tests absolviert. Die sind aber nicht ganz abgeschlossen. Derzeit wird noch alles feinjustiert und erst Anfang des nächsten Jahres wird Euclid seine routinemäßige wissenschaftliche Arbeit aufnehmen. Und die besteht darin, mit seinem 1,2-Meter-Spiegel im sichtbaren und infraroten Licht den Kosmos zu kartografieren. Zumindest einen Teil davon - ein Drittel des Himmels ober- und unterhalb der Ebene der Milchstraße. Dadurch entsteht ein Bild des Universums, das zehn Milliarden Jahre weit in die Vergangenheit reicht. Und in diesen Aufnahmen verbergen sich, so die Idee der Wissenschaftler, Hinweise auf die „Dunkle Materie“ und die „Dunkle Energie“. So viel weiß man noch nicht über sie. Daher auch der Name. Aber zusammen bilden sie etwa 95 Prozent des Kosmos. Das, was wir tatsächlich unter anderem als Sterne oder Nebel sehen, machen am Ende nur fünf Prozent des Universums aus.