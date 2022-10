Ratssitzung der Esa : Europas Pläne für das All

Die Hera-Mission der Esa wird mit einer „Falcon 9“ starten und nicht mit einer „Ariane 6“. Foto: ESA/Science Office

Der Rat der Europäischen Weltraumagentur Esa kam in Paris zusammen, um die große Ministerrat-Konferenz im November vorzubereiten. Dort sollen die Pläne für die nächsten Jahre von den Mitgliedsstaaten beschlossen werden. In einer Pressekonferenz erläuterte die Esa, wo man steht.

Es sind herausfordernde Zeiten. Noch ist die Corona-Pandemie nicht vorbei, da schlägt der Krieg in der Ukraine weltweit Wellen. Inflation und Energiepreise treffen alle. Auch die Europäische Weltraumagentur Esa. Und die steht noch vor dem Problem, dass sich das Verhältnis zur russischen Raumfahrtagentur Roskosmos als jahrelanger Partner als schwierig darstellt. Waren die Sojus-Raketen eine Säule der Weltraummissionen, ist die mittlerweile mehr oder wenig weggebrochen. Die eigene Rakete „Ariane 5“ ist in die Jahre gekommen und derzeit sind nur noch drei verfügbar. Denn sie soll durch das Nachfolge-System „Ariane 6“ ersetzt werden, das indes unter Verzögerungen leidet. Erst vor wenigen Tagen kündige Esa-Generaldirektor Josef Aschbacher an, dass sie erst im vierten Quartal 2023 starten wird.

Darum setzt die Esa beim europäischen Weltraumteleskop „Euclid“ im kommenden Jahr auf eine Falcon 9 des US-Unternehmens SpaceX. Ursprünglich war dafür eine russische Sojus-Rakete vorgesehen. Euclid soll die Verteilung der ominösen „Dunklen Materie“ im Kosmos messen, die erklären soll, warum es mehr Masse im Universum gibt, als wir sehen können. Zudem soll es Daten zur nicht weniger mysteriösen „Dunklen Energie“ erfassen, die für die Ausdehnung des Universums entscheidend ist.

Info Über Europas Grenzen hinaus ESA Die European Space Agency Esa (Europäische Weltraumorganisation) ist keine EU-Behörde. Sie besteht aus 22 Mitgliedsländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Ungarn. Zudem sind Lettland, Litauen und Slowenien assoziierte Mitglieder. Am 13. Oktober 2022 ist die Slowakei zum assoziierten Mitglied aufgestiegen. Bulgarien, Kroatien, Malta und Zypern haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Kanada ist bei bestimmten Projekten Kooperationspartner. Ministerrat Die entscheidende Konferenz der Mitgliedsstaaten findet am 22. und 23. November in Paris statt.

Auch bei „Hera“ wird die Esa nun auf eine „Falcon 9“ setzen. Die Sonde soll 2024 zum Asteroiden Didymos starten und im Jahr 2025 vor allem seinen „Mond“ Dimorphos untersuchen. Dort schlug vor wenigen Wochen „Dart“ ein: eine US-Sonde, mit der man testen wollte, ob man Asteroiden ablenken kann. Für den Fall, dass ein solcher Himmelskörper auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Ursprünglich war für Hera indes eine „Ariane 6“ vorgesehen. Aufgrund der Verzögerung bei der Entwicklung setzt man nun aber auf das US-System.

Zudem will die Esa an der ExoMars-Mission festhalten. Die sollte eigentlich in diesen Tagen mit dem Rover „Rosalind Franklin“ zu unserem Nachbarplaneten starten. Mit einer russischen Proton-Rakete. Der Krieg in der Ukraine hat das indes unmöglich gemacht. Nun peilt die europäische Weltraumorganisation einen Start in 2028 an. Vermutlich in Zusammenarbeit mit der Nasa. Schließlich sind viele Instrumente aus den USA an Bord. Aber dafür müsste das Programm für den Start mit einer anderen Rakete überarbeitet werden. Die Esa rechnet in einem ersten Schritt mit weiteren 360 Millionen Euro, um das System zu modifizieren. Sofern der Ministerrat im November zustimmt.

Zudem soll der Rover überarbeitet werden. Noch sind russische Instrumente verbaut. Man denkt auch darüber nach, die nun gewonnene Zeit für die Nachrüstung weiterer Funktionen zu nutzen. Unter anderem soll er in der Lage sein, Marsstaub quasi „abzuschütteln“ – der sonst die Effizienz der Solarzellen beeinträchtigen würde.

Nach dem Start würde der Rover dann ab 2030 bis zu zwei Meter tief in den Marsboden bohren. Organische Verbindungen sind dort vor der Strahlung geschützt. „Rosalind Franklin“ könnte sich so auf die Suche nach ehemaligem Leben auf dem Mars machen. Oder eventuell noch existierenden Mikroorganismen, die sich angepasst haben. Sofern es sie gibt oder gegeben hat. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Mission von großer Bedeutung. Die Frage ist, ob die Mitgliedsstaaten die zusätzlichen Kosten tragen werden.

Daneben denkt man bereits über einen Ausbau der Technik für die „Ariane 6“ nach, um sie noch leistungsfähiger und so für viele Jahre konkurrenzfähig zu machen. Laut einem jüngsten Bericht der Marktanalysten „ReportLinker“ hat der Markt für Startsysteme in diesem Jahr knapp 17 Milliarden US-Dollar erreicht und wächst bis 2027 auf knapp 30 Milliarden US-Dollar. Tatsächlich gibt es auch bereits zahlreiche Buchungen für die „Ariane 6“. Ebenso möchte die Esa das europäische Navigationssystem „Galileo“ ausbauen und die starke Position bei der Erdbeobachtung beibehalten. So soll im Dezember mit einer Ariane 5 die dritte Generation des Meteosat-Wettersatelliten-Systems starten.

Auch will man weiterhin an der automatisierten Transportfähre arbeiten, die ab 2030 Material von einer Raumstation im Mondorbit zu einer Basis auf dem Mond befördern soll. Der europäische „Large Logistics Lander“ oder kurz EL3 träft den Namen „Argonaut“. Vor allem für seine Entwicklung, aber auch weitere „Mondroboter“ sind 380 Millionen Euro vorgesehen. Sofern der Ministerrat zustimmt, der insgesamt über ein Paket von 18,7 Milliarden Euro für die kommenden drei Jahre entscheiden soll. Ein Plus von 25 Prozent gegenüber der vergangenen Ministerratssitzung im Jahr 2019.