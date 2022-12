Meteosat: Start am 13. Dezember Neuer Wettersatellit für Europa

Allerdings wird es nach dem geplanten Start am 13. Dezember noch ein Jahr dauern, bis „MTG-I1“ tatsächlich seine Arbeit aufnehmen kann. Zunächst müssen Restgase aus den empfindlichen Detektoren entweichen. Zudem muss man noch Erfahrungen mit dem neuen System zur Lage-Stabilisierung sammeln, um so gute Bilder wie möglich zu erhalten. Danach erst kann der Vorgänger-Wettersatellit aus seinem geostationären Orbit in eine 800 Kilometer höhere Umlaufbahn befördert werden – in einen sogenannten Friedhofsorbit. Das gleiche Schicksal wird auch „MTG-I1“ erwarten in etwa 20 Jahren, nachdem er seinen Resttreibstoff abgelassen hat. So soll vermieden werden, dass es bei einem möglichen Einschlag von Mikrometeoriten zu einer Explosion kommt – um keinen zusätzlichen Weltraumschrott zu generieren.