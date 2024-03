Weltraum-Teleskop der ESA Vereiste Optik: Euclid mit Sehproblemen

Die Ursache für das Problem wurde indes schnell gefunden. Es handelt sich um Luftfeuchtigkeit, die beim Zusammenbau des Teleskops unvermeidlich von den einzelnen Komponenten aufgenommen wurde. Zwar wurden kurz nach dem Start am 1. Juli 2023 die Bauteile über Heizelemente aufgewärmt und Euclid auch in Richtung Sonne gedreht. So sollte die Restfeuchtigkeit entweichen. Aber offenbar ist eine geringe Menge „Wasser“ in der mehrlagigen Isolation verblieben. Und im Vakuum des Alls wird die langsam freigesetzt. In der Kälte von Euclids Zielort am zweiten Lagrange-Punkt in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung, wo sich die Gravitationskräfte von Sonne, Erde und Mond das Gleichgewicht halten, indes ist nun das passiert, was man vermeiden wollte. Die ausgasenden Wassermoleküle blieben an der ersten Oberfläche haften, mit der sie Kontakt hatten. Und das war die Spiegel-Elemente des Systems. Es bildete sich eine hauchdünne Eisschicht.