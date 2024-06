Röntgen-Weltraumteleskope Zu kalt für ihr Alter: Drei seltsame Neutronen entdeckt

Der Kern des Sterns aber kollabiert und die Materie wird dabei zusammengedrückt. Und zwar dermaßen, dass leichte, negativ geladene Elektronen in die schwereren, positiv geladenen Protonen gepresst werden – die dann zu Neutronen ohne Ladung werden. Daher auch der Name solcher nur rund 20 Kilometer durchmessenden Neutronensterne, die aber mehr Masse als unsere Sonne haben. Komprimiert auf einen engen Raum und durch den Kollaps auf Temperaturen von etwa eine Million Grad Celsius erhitzt. Nach bisherigem Verständnis. Und es sind auch nicht alle Neutronensterne gleich. Es gibt Unterschiede in der Masse, der Eigenrotation und dem Magnetfeld. Zudem können exoterische Teilchen als Neutronen bei der extremen Hitze und dem großen Druck existieren. Dennoch: Die Neutronensterne sollten sich mit einer Zustandsgleichung beschreiben lassen. Allerdings gibt es Hunderte mögliche Zustandsgleichungen. Die Frage ist also: Welche weist in die richtige Richtung?